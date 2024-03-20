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В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

В посольстве РФ в США призвали Вашингтон не рассматривать Латинскую Америку как свой «задний двор»

Западные партнеры Киева на фоне острого дефицита боеприпасов и вооружения у ВСУ, который не может компенсировать европейский ВПК, пытаются произвести закупку оружия для украинской армии в других странах, включая союзников России в Африке и Южной Америке.

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