Банкротство китайских автопроизводителей грозит автовладельцам потерей фу...

Банкротство китайских автопроизводителей грозит автовладельцам потерей функциональности их машинамиСовременные автомобили не так просто называют «смартфонами на колёсах», ибо их функциональные возможности во многом определяются способностью программного обеспечения работать в составе «живой инфраструктуры», подразумевающей наличие действующих серверов и приложений.