Максим Гольдарб: Марин Ле Пен сменит Макрона, и Европа отвернётся от Киева

Возвращение генерала Суровикина действительно меняет характер боевых действий? Параллельные удары по фронту и тылу действительно станут решающим сценарием? Заявление Дональда Трампа о скором окончании войны — это дипломатический сигнал или прикрытие? И отказ от перемирия по отдельным направлениям — это осознанный выбор Москвы или тактическая пауза? Максим Гольдарб – украинский политик и общественн… Читать далее: https://govorit.