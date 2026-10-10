Максим Гольдарб: Марин Ле Пен сменит Макрона, и Европа отвернётся от Киева

Возвращение генерала Суровикина действительно меняет характер боевых действий? Параллельные удары по фронту и тылу действительно станут решающим сценарием? Заявление Дональда Трампа о скором окончании войны — это дипломатический сигнал или прикрытие? И отказ от перемирия по отдельным направлениям — это осознанный выбор Москвы или тактическая пауза? Максим Гольдарб – украинский политик и общественн… Читать далее: https://govorit.
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