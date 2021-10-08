Замгоссекретаря США Нуланд 11 октября планирует посетить Москву с официальным визитом

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России, сообщил Госдеп.
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