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При ракетном ударе по аэропорту в Эр-Рияде пострадали более трехсот человек

При ракетном ударе по аэропорту в Эр-Рияде пострадали более трехсот человек

Ответственность за нападение на аэропорт в Эр-Рияде, в результате которого пострадали более 300 человек, возложил на хуситов Госсекретарь США Марк Рубио 10 октября на своей странице в соцсети X.

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