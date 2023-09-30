Видеообзор главных событий

﻿﻿Что вам запомнилось из последней недели сентября? «Москвич» анонсировал выпуск кроссоверов с индексами 5 и 8, АВТОВАЗ объявил о выпуске внедорожника LADA Niva Travel с кожаным салоном, а Kaiyi анонсировал бюджетную версию седана E5.