Семинар прошёл при поддержке партпроекта «Единая страна — доступная среда», а модераторами выступили эксперты, участвовавшие в подготовке Паралимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.
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