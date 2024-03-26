Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений сотрудникам полиции в Краснодарском крае

В соцмедиа размещена информация о том, что двум сотрудникам полиции в Краснодарском крае были причинены телесные повреждения различной степени тяжести лицами, неправомерные действия которых правоохранители пытались пресечь.
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