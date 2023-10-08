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Премьер Израиля Нетаньяху: первая фаза операции против ХАМАС завершена

Премьер Израиля Нетаньяху: первая фаза операции против ХАМАС завершена

Первая фаза операции Израиля «Железные мечи» против палестинского движения ХАМАС завершена. Уничтожена большая часть проникших на территорию страны боевиков, написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети Х.

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