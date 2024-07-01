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ДТП в Чановском районе Новосибирской области унесло жизнь одного человека

ДТП в Чановском районе Новосибирской области унесло жизнь одного человека

В результате опрокидывания транспортного средства погиб 44-летний водитель.В воскресенье, 30 июня, на территории Чановского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

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