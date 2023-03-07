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Евгений Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы Россия выиграла ЧМ»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о планах на будущее. «Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить — еще 10 лет все-таки играть (смеется.

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