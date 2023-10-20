Индии предрекли усиление влияния на мировую экономику

Международный валютный фонд ожидает, что Индия увеличит свой вклад в мировую экономику с нынешних 16 процентов до 18 процентов в 2028 году, заявил директор Азиатско-Тихоокеанского департамента организации Кришна Сринивасан.
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