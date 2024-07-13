Чёрные ящики с упавшего Sukhoi Superjet в Подмосковье доставили в МАК

Чёрные ящики с упавшего Sukhoi Superjet в Подмосковье доставили в Международный авиационный комитет. Несмотря на сильное повреждение регистраторов, вся полётная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа, уточнили в МАК.
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