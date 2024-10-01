© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Публичными такие манёвры делают редко. Хотя именно картинка передаёт всю суть, скажем так… техники "Отошёл!".
Русский ас на Су-35 показал, что значит "Отошёл!". Американский генерал проникся
Комментарии
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Karmadon
Из какой ноздри вы выковыряли здесь "боевое столкновение"? Дебильные "путриёты" от таких видосиков может и писают кипятком, но генерал ВВС США совершенно прав: это воздушное хулиганство и выпендреж, последствия которого могут быть трагическими.
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6 час.
Владимир Балаев
Нееет, сссучонок! Больше такая покорность не проканает! Они привыкли с девяностых НАГЛЕТЬ. А мы их своим миролюбием поощряли, как трусливый ботаник гопника. Они понимают ТОЛЬКО СИЛУ. Это их менталитет, и сейчас мы поступаем правильно. И таких иуд, как ты уже не слушаем. Так что не нужно тут мямлить о правилах, и поощрять тех, кто их никогда не соблюдал...
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5 час.
Олег Меренков
все правильно!!! только так и не иначе зарвавшихся нато надобно учить!!!! МОЛОДЕЦ!!!
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2 час.
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