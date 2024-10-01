Русский ас на Су-35 показал, что значит "Отошёл!". Американский генерал проникся

Из какой ноздри вы выковыряли здесь "боевое столкновение"? Дебильные "путриёты" от таких видосиков может и писают кипятком, но генерал ВВС США совершенно прав: это воздушное хулиганство и выпендреж, последствия которого могут быть трагическими.

Владимир Балаев

Нееет, сссучонок! Больше такая покорность не проканает! Они привыкли с девяностых НАГЛЕТЬ. А мы их своим миролюбием поощряли, как трусливый ботаник гопника. Они понимают ТОЛЬКО СИЛУ. Это их менталитет, и сейчас мы поступаем правильно. И таких иуд, как ты уже не слушаем. Так что не нужно тут мямлить о правилах, и поощрять тех, кто их никогда не соблюдал...