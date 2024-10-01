Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русский ас на Су-35 показал, что значит "Отошёл!". Американский генерал проникся

Русский ас на Су-35 показал, что значит "Отошёл!". Американский генерал проникся

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Публичными такие манёвры делают редко. Хотя именно картинка передаёт всю суть, скажем так… техники "Отошёл!".

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Комментарии
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Karmadon
Из какой ноздри вы выковыряли здесь &quot;боевое столкновение&quot;? Дебильные &quot;путриёты&quot; от таких видосиков может и писают кипятком, но генерал ВВС США совершенно прав: это воздушное хулиганство и выпендреж, последствия которого могут быть трагическими.
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Владимир Балаев
Нееет, сссучонок! Больше такая покорность не проканает!  Они привыкли с девяностых  НАГЛЕТЬ. А мы их своим миролюбием поощряли, как трусливый ботаник гопника.  Они понимают ТОЛЬКО СИЛУ. Это их менталитет,  и сейчас мы поступаем правильно. И таких иуд, как ты уже не слушаем.   Так что не нужно тут мямлить о правилах, и поощрять тех, кто их никогда не соблюдал...
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все правильно!!! только так и не иначе зарвавшихся нато надобно учить!!!! МОЛОДЕЦ!!!
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