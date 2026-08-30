SCMP: Китай и Россия могут создать новый маршрут в Арктику через Иртыш и Обь

Китай планирует решить «дилемму Берингова пролива» для выхода в Арктику. Вместе с Россией китайские власти рассматривают возможность развить грузовой маршрут по Иртышу и Оби, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
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