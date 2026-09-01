Кредитование рыбной отрасли на Дальнем Востоке выросло втрое

Общий кредитный портфель банка в секторе МСБ вырос до 75,5 млрд рублей.Объём кредитования предприятий рыбной отрасли в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.