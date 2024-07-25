Председатель ВНС КНР призвал воплощать в жизнь распоряжения 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва в области реформ

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Председатель Верховного народного суда /ВНС/ КНР Чжан Цзюнь в среду призвал народные суды по всей стране тщательно выполнять распоряжения 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва и добиваться конкретных результатов.
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