В Республике Марий Эл сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией мефедрона

В Республике Марий Эл сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 52-летнего жителя Республики Дагестан, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.

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