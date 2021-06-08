В Республике Марий Эл сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 52-летнего жителя Республики Дагестан, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.