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Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Политнавигатор Если бы Украина не предпринимала жесткие антироссийские действия, а была бы такой, «как до 2014 года», Москва была бы готова закрывать глаза на происходящее в бывшей советской республике.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : &quot;Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!&quot;
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12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Свинья тем более грязная вонючая бандеровская не может жить с русским медведем.
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11 час.
НР
Николай Рябов
Интересная мысль про пять поколений , а сколько поколений выросло при советской власти ? И , что ? Может не те методички использовали и не успели справить поминки по союзу как советский народ стал превращаться в стадо свиней , прямо как по Геббельсу , &quot; дайте мне средства массовой информации и я из народа сделаю стадо свиней &quot; и сделали несмотря на советское воспитание и &quot; моральный кодекс строителя коммунизма &quot;. А может там в своей массе никогда и не было истинно наших , на которых можно было положиться не ожидая удара в спину . А тех кто действительно был свой , их быстро устранили не давая и рта раскрыть .
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11 час.

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