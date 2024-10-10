Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"

НР

Николай Рябов

Интересная мысль про пять поколений , а сколько поколений выросло при советской власти ? И , что ? Может не те методички использовали и не успели справить поминки по союзу как советский народ стал превращаться в стадо свиней , прямо как по Геббельсу , " дайте мне средства массовой информации и я из народа сделаю стадо свиней " и сделали несмотря на советское воспитание и " моральный кодекс строителя коммунизма ". А может там в своей массе никогда и не было истинно наших , на которых можно было положиться не ожидая удара в спину . А тех кто действительно был свой , их быстро устранили не давая и рта раскрыть .