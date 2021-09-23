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Сибирский борщ с говядиной и овощами — рецепт

Сибирский борщ с говядиной и овощами — рецепт

Идеальный рецепт приготовления наваристого борща-свекольника с говядиной и овощами со специями по-сибирски, который приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравится многим! Ингредиенты Говяжья грудинка 500 гр.

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