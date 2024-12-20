Губернатор ЯНАО отреагировал на «Прямую линию» с Путиным

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отреагировал на «Прямую линию» президента Владимира Путина. По его словам, санкции могут замедлить реализацию нефтегазовых проектов, но не остановить их, сообщил глава округа.
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