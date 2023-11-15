В МТУСИ внедрили метод глубокого обучения для сегментации капилляров глаза

Для использования методов машинного обучения и методов глубокого обучения была отобрана нейросетевая модель U-Net, способная улавливать максимальное количество закономерностей на больших массивах данных, которые, в свою очередь, достаточно быстро можно совместить с имеющимися данными под необходимую задачу.