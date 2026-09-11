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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о статуе Фила Джексона от «Лейкерс»: «Почему только сейчас?»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поприветствовал намерение « Лейкерс » установить статую легендарного тренера Фила Джексона рядом с ареной.

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