Украинские военнослужащие начали наносить на машины перечёркнутые надписи «ТЦК» В Полтаве к магазину подъехал автомобиль, из которого вышел военный.
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Украинские военнослужащие начали наносить на машины перечёркнутые надписи «ТЦК» В Полтаве к магазину подъехал автомобиль, из которого вышел военный.
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