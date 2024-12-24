Прогноз погоды в Крыму на 24 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 24 декабряВ Симферополе +13 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +8 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +11 и облачно с прояснениями.