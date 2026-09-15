Лавров заявил, что Россия вернет замороженные золотовалютные резервы

Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных в Европе. В этом уверен глава МИД России Сергей Лавров.
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Значит Лавров будет заниматься возвратом ЗВР ( не свойственным для него делом ) , а тот кто натворил сие будет как всегда отмалчиваться ( хотя имеет прямое отношение к содеянному ) . Ведь если бы даже и изъяли эти деньги возвратом , то наверняка не показали бы прибыль от %-тов и покрылся бы мраком весь вклад в их чуждые для России банки . Они ведь считают , что не принадлежность этих денег РФ , а их инициатива сделки . Вот ещё один способ хищения бюджета страны . А народ хочет , чтобы отвечал за это тот кто её совершил без отчёта . Так вот и живёт самый бедный народ самой богатой страны . А главное прослеживается кухонный корпоратизм системы .