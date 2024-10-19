Вся Куба осталась без электричества. На острове наступил тотальный блэкаут

Посольство на Кубе призвало граждан РФ сохранять спокойствие на фоне блэкаута Российская дипмиссия в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвала находящихся на острове россиян сохранять спокойствие.
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