Дмитриев допустил восстановление «Северного потока» вместе с АдГ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил совместной работы с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) над восстановлением газопровода «Северный поток».