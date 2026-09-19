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Антифашист

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Дмитриев допустил восстановление «Северного потока» вместе с АдГ

Дмитриев допустил восстановление «Северного потока» вместе с АдГ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил совместной работы с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) над восстановлением газопровода «Северный поток».

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