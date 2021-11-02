В Краснодарском крае женщине грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

Отделением дознания ОМВД России по Ленинградскому району окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 39-летней жительницы города Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.
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