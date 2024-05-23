Памяти Бориса Дынги: К 100-летию со дня рождения легендарного педагога

Музей истории образования Молдовы при Национальном центре образования через искусство организовал встречу педагогической общественности, посвященную столетию со дня рождения Бориса Дынги – известного народного учителя СССР.
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