Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Galina Bobryasheva
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  • vnesterov1960 Нестеров
    Вы в каком воинском звании?Прозвучал первый ...

Зачем нужен был Киеву этот бесполезный, с военной точки зрения и отчаянный рейд на Курскую область?

Зачем нужен был Киеву этот бесполезный, с военной точки зрения и отчаянный рейд на Курскую область?

Зачем ВСУ вторглись в Курскую область? Зачем нужен был Киеву этот бесполезный, с военной точки зрения и отчаянный рейд на Курскую область? Он почти ничего им не даёт, кроме хайпа, который через неделю забудется с текущим количеством событий в США.

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