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Тен Хаг о 8-м месте «МЮ» в АПЛ: «Когда вы критикуете, вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды»

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ, побив антирекорд клуба.  «Когда вы делаете это [критикуете], вы понятия не имеете о том, что значит быть тренером футбольной команды», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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