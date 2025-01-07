Без украшений и гуляний: как в Вифлееме отмечают Рождество. Фоторепортаж

В Вифлееме, месте, которое, согласно преданию, свыше двух тысяч лет назад стало родиной Иисуса Христа, ежегодно проводятся торжественные рождественские мероприятия, привлекающие паломников из разных уголков мира.
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