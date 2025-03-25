Врач назвал категорию людей, которые не испытывают дискомфорт от смены погоды

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», терапевт Центра новых медицинских технологий Александр Малов рассказал в беседе с RT, что хорошо тренированные люди не испытывают неприятных ощущений при смене погодных условий.
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