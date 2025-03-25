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Врач назвал категорию людей, которые не испытывают дискомфорт от смены погоды

Врач назвал категорию людей, которые не испытывают дискомфорт от смены погоды

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», терапевт Центра новых медицинских технологий Александр Малов рассказал в беседе с RT, что хорошо тренированные люди не испытывают неприятных ощущений при смене погодных условий.

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