Младший сержант Моисеев эвакуировал пострадавшего из-за мины военнослужащего

Санитар инструктор мотострелковой роты, младший сержант Роман Моисеев оказывал первую помощь раненым российским военнослужащим на передовой, после чего организовывал их эвакуацию в безопасное место для дальнейшего лечения.
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