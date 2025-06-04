AFP: лидеры стран НАТО не будут принимать заявление о военной поддержке Киева

Лидеры стран Североатлантического альянса не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите НАТО из-за приостановки новой помощи Соединенными Штатами, сообщает Agence France-Presse (AFP).
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