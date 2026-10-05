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Дочь Олеси Железняк 19 лет прятали от камер, а теперь Агафья спорит с мамой и живёт по-своему

Дочь Олеси Железняк 19 лет прятали от камер, а теперь Агафья спорит с мамой и живёт по-своему

В августе 2026-го Агафья Сумченко выложила в Сеть фотосессию, от которой у подписчиков перехватило дыхание: нежно-голубое платье-комбинация, чёрные чулки, шпильки, мини-шубка.

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