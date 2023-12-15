«Раскачать ситуацию»: как навальнисты и украинские спецслужбы организовали протесты «жён мобилизованных»

Появившиеся в последнее время Telegram-каналы, в которых некие «жёны мобилизованных» призывают родственников военнослужащих выходить на акции протеста, связаны с украинскими спецслужбами и имеют своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России в преддверии большого электорального цикла, выяснил RT.