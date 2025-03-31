В Балашихе предпринимателям помогли разобраться в тонкостях налоговой реформы

Более 30 предпринимателей малого, среднего и крупного бизнеса собрались в Балашихинской торгово-промышленной палате, чтобы разобраться в одном из самых актуальных вызовов 2025 года – нововведениях в уплате НДС для пользователей упрощённой системы налогообложения (УСН).
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