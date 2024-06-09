Почему челябинцы скупают б/у машины из Японии с правым рулем

В Челябинске снова на подъеме оказался интерес к праворуким автомобилям. На волне роста цен на машины и уход из РФ европейских производителей японский рынок подержанных авто стал выглядеть привлекательным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии