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В Майами досрочно завершились переговоры Украины и США

В Майами досрочно завершились переговоры Украины и США

Делегации Украины и США досрочно завершили переговоры в Майами. Об этом сообщил журналист украинского издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

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