Ульяновскиның Ертуган авылы фермеры Нурия Сөләйманова турында: Туган авылы өчен терәк

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Ертуган фермеры» дигән язма чыкты. Иске Майна районы Ертуган авылының крестьян (фермер) хуҗалыгы җитәкчесе Нурия Исхак кызы Сөләйманова 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә.
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