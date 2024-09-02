НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ульяновскиның Ертуган авылы фермеры Нурия Сөләйманова турында: Туган авылы өчен терәк

Ульяновскиның Ертуган авылы фермеры Нурия Сөләйманова турында: Туган авылы өчен терәк

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Ертуган фермеры» дигән язма чыкты. Иске Майна районы Ертуган авылының крестьян (фермер) хуҗалыгы җитәкчесе Нурия Исхак кызы Сөләйманова 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх