Россия ответила на требования США — передать гиперзвуковой «Сармат» под международный контроль. «Россия Америке ничего не должна»

МП

Михаил Пантюхин

Какие тебе САРМАТЫ Ллойд, или хотите сделать дубль 2 - обезьяна с гранатой!? Ты бы сначала Ллойд деда Бидона успокоил, он , скажу по правде, лепит горбатого и думает, что это он всё знает!