Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия ответила на требования США — передать гиперзвуковой «Сармат» под международный контроль. «Россия Америке ничего не должна»

Россия ответила на требования США — передать гиперзвуковой «Сармат» под международный контроль. «Россия Америке ничего не должна»

Вчера 31K прочитали Требования от имени США заявил глава Пентагона Ллойд Остин. От имени России ответил глава МИД Сергей Лавров — Россия Америке ничего не должна [т.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Какие тебе САРМАТЫ Ллойд, или хотите сделать дубль 2 - обезьяна с гранатой!? Ты бы сначала Ллойд деда Бидона успокоил, он , скажу по правде, лепит горбатого и думает, что это он всё знает!
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16 час.
СЕРГЕЙ
Странная, черная обезьяна.
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14 час.
Mark Kapustin
Как-то так…..
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8 час.

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