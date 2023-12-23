Россия ответила на требования США — передать гиперзвуковой «Сармат» под международный контроль. «Россия Америке ничего не должна»

Вчера 31K прочитали Требования от имени США заявил глава Пентагона Ллойд Остин. От имени России ответил глава МИД Сергей Лавров — Россия Америке ничего не должна [т.
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