Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Китай активно участвует в международных делах по правам человека - Белая книга

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Китай активно участвует в международных делах по правам человека. Об этом говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в четверг.

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