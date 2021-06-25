Китай активно участвует в международных делах по правам человека - Белая книга

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Китай активно участвует в международных делах по правам человека. Об этом говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в четверг.
Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Китай активно участвует в международных делах по правам человека. Об этом говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в четверг.
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