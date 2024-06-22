По словам директора, Avowed по продолжительности примерно такая же, как The Outer Worl...

По словам директора, Avowed по продолжительности примерно такая же, как The Outer WorldsКогда Avowed был впервые представлена несколько лет назад, многие предполагали, что это будет попытка Obsidian Entertainment разработать RPG, похожую по масштабу на The Elder Scrolls 5: Skyrim, хотя вскоре после этого разработчик ясно дал понять… источник#Obsidian_Entertainment #The_Outer_Worlds.