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Польша стягивает к границам Белоруссии крупные военные силы

Польша стягивает к границам Белоруссии крупные военные силы

Варшава готовится к проведению крупнейших военных учений со времен «холодной войны». Маневры войск пройдут недалеко от границы Польши с Белоруссией.

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