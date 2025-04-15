Испытательный центр «Рубикон» Минобороны РФ сообщил об успешной операции на сумском направлении, уничтожив украинских солдат, бронетехнику, включая американские MaxxPro, HMMWV и спутниковую связь Starlink, использовав FPV-дроны.
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