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Дроны «Рубикона» уничтожили технику НАТО и Starlink на сумском направлении

Дроны «Рубикона» уничтожили технику НАТО и Starlink на сумском направлении

Испытательный центр «Рубикон» Минобороны РФ сообщил об успешной операции на сумском направлении, уничтожив украинских солдат, бронетехнику, включая американские MaxxPro, HMMWV и спутниковую связь Starlink, использовав FPV-дроны.

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