Путин: РФ с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и КНР

Работы по созданию железнодорожных маршрутов, которые свяжут Сибирь с Монголией, КНР, а также с портами на Тихом и Индийском океане, ведутся РФ при участии зарубежных партнеров, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс, один путь».