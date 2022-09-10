Голосование на муниципальных выборах в Москве проходит в штатном режиме

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на избирательных участках выборов муниципальных депутатов в Москве проходит в штатном режиме, существенных нарушений и проблем выявлено не было, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.