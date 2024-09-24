До конца года Аргентина примет первые поставки русской водки, сообщил посол южноамериканской страны в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейру:«Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки — есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет.
Аргентина ждёт русскую водку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
=Закусывать надо = легче "достать" через БРИКС и дешевле обойдётся.
Ответить
23 час.
Александр Пятнистый
Зачем Аргентине русская водка? Самое правильное- учитесь пить неразведенный спирт
Ответить
22 час.
Свежие комментарии