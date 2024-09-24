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Аргентина ждёт русскую водку

Аргентина ждёт русскую водку

До конца года Аргентина примет первые поставки русской водки, сообщил посол южноамериканской страны в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейру:«Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки — есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
=Закусывать надо =  легче &quot;достать&quot; через БРИКС и дешевле обойдётся.
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23 час.
Александр Пятнистый
Зачем Аргентине русская водка? Самое правильное- учитесь пить неразведенный спирт
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22 час.

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